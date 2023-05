Pioli: “Sconfitta che complica il futuro, non ci rimangono tante partite per rendere positiva questa stagione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così commentato a caldo il ko dei rossoneri contro lo Spezia per 2-0: “È mancata continuità durante la gara, serviva più ritmo e velocità. Discreto primo tempo, nella ripresa ci siamo disuniti. Prestazione non nelle nostre possibilità”.

Poi ha proseguito parlando dell’Euroderby: “Giochiamo una partita nella quale possiamo entrare nella storia. Il risultato dell’andata non ci dà vantaggi ma ci dobbiamo credere ma solo se giochiamo il nostro calcio perché nelle ultime due prestazioni non siamo stati all’altezza di quel livello. Quanto ha condizionato il ko nel derby in questa partita? Normale che la Champions ce l’abbiamo in testa ed è normale che siamo rimasti delusi dal risultato della partita d’andata. Ma sappiamo che la stagione passa sia dal campionato che dalla Champions e questa sconfitta ci complica il futuro. Ora non ci rimangono tante possibilità di essere positivi in questa stagione. Martedì è una grande opportunità, dobbiamo credere di poter battere l’Inter”.

Foto: sito Milan