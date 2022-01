Pioli: “Sappiamo di aver subito un torto. Le responsabilità della sconfitta vanno divise con l’arbitro”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con lo Spezia: “Ho provato a calmare i miei, non ci sono riuscito. Sappiamo di aver subito un torto e abbiamo perso lucidità. È un peccato. Le responsabilità sono certamente nostre ma questa volta vanno divise con l’arbitro, che peraltro ci ha chiesto scusa. Tra l’altro è strano, ha passato la partita a non fischiare i mezzi falli. Il primo tempo non doveva finire 1-0 per le occasioni create, è stata una serata storta e dobbiamo reagire immediatamente. È una battuta a vuoto che non ci voleva. Essere andati in vantaggio doveva darci più fiducia e più forza. Ora pensiamo a reagire, la squadra l’ha sempre fatto e il campionato è ancora lungo. Tutti possono avere una giornata storta”.

FOTO: Twitter Milan