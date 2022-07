Pioli: “San Siro è stato determinante. Volevamo arrivare anche noi sulle pareti di Milanello”

Stefano Pioli ha contribuito in maniera netta alla conquista del titolo del Milan. Ha saputo creare un gruppo unito e completo, un mix perfetto tra giovani e esperti. In occasione dell’evento con lo sponsor “House of BMW”, Pioli è tornato sullo scudetto conquistato nel mese di maggio.

Queste sono state le sue parole. “Devi portare con te il coraggio di crescere e di provare a essere il migliore fin dal primo giorno. Le foto appese a Milanello ci ricordano di continuo le grandi vittorie di questo club e ci hanno dato stimolo: volevamo arrivare anche noi su quelle pareti. I tifosi sono stati fantastici, San Siro è stato determinante, ci ha dato forza e fiducia, sempre di più. Forse perché non eravamo i favoriti ma c’è sempre stato un coinvolgimento particolare. Competenza e coerenza sono le caratteristiche che considero più importanti. Il mio approccio al ruolo è cambiato negli anni, come è cambiato tutto intorno a noi: prima sarebbe stato strano pensare di entrare in uno spogliatoio e ascoltare musica. Oggi mi preoccupo se c’è silenzio: non so come riescano i miei giocatori a essere concentrati dopo aver ascoltato musica a palla, tra l’altro inascoltabile per i miei gusti (ride…), fino all’ultimo secondo…”.

Foto: Twitter Milan