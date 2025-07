Pioli ritrova la Fiorentina: “Essere di nuovo qui mi riempie di orgoglio. Ai tifosi prometto massimo impegno: onoreremo questi colori”

13/07/2025 | 15:13:41

Giornata speciale al Viola Park, dove Stefano Pioli ha fatto il suo ritorno ufficiale alla guida della Fiorentina. Dopo l’incontro con la dirigenza e una prima presa di contatto con l’ambiente, il tecnico ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da neo-allenatore viola, esprimendo emozione e grande motivazione. “Tornare a Firenze è sempre un piacere enorme. Per me la città e la Fiorentina rappresentano qualcosa di unico. Essere di nuovo qui mi riempie di orgoglio e di responsabilità, perché siamo un club importante con una tifoseria straordinaria alle spalle”, ha detto Pioli. Il tecnico ha poi elogiato le strutture del Viola Park, profondamente rinnovate rispetto alla sua precedente esperienza: “Ho trovato un ambiente diverso, cresciuto tantissimo: una struttura davvero eccezionale. Rivedere persone con cui ho condiviso momenti significativi mi fa sentire subito a casa.” Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro e agli obiettivi stagionali: “Vogliamo affrontare ogni giorno con serietà e passione, per costruire una stagione importante. Ai tifosi prometto massimo impegno: lavoreremo con dedizione per ottenere il meglio possibile e dare soddisfazioni alla città.” Infine, un messaggio chiaro sull’identità che Pioli vuole dare alla nuova Fiorentina: “Le ambizioni devono essere alte fin dal primo giorno. L’obiettivo è ricostruire una squadra competitiva, che giochi un calcio coinvolgente e riconoscibile. Affronteremo ogni gara con determinazione e voglia di vincere, per onorare questi colori.”

Foto: insta fiorentina