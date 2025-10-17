Pioli: “Ritorno a San Siro? Avrei preferito che avvenisse in un altro momento, nonostante abbia ricordi bellissimi. Kean? Siamo fiduciosi, ma aspettiamo domani”

17/10/2025 | 14:53:13

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato a due giorni dal match contro il Milan, in programma domenica alle 20:45, in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Il ritorno a San Siro? Avrei preferito che avvenisse in un altro momento, ma adesso non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno. Sono concentrato sul momento che sta attraversando la Fiorentina, nonostante io abbia lì ricordi bellissimi. Il rendimento di Gudmundsson in nazionale? Ultimamente aveva perso un po’ di ritmo, e queste due partite gli hanno fatto bene. Ora è tornato in una condizione fisica e mentale migliore. Da lui mi aspetto di più. Kean? Ha lavorato in piscina e negli ultimi giorni anche in campo. Oggi si è allenato parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi, ma aspettiamo di vedere domani”.

Foto: Instagram Pioli