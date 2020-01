Pioli: “Risultato deludente, dovevamo vincere. Ibra? Impatto positivo, la squadra deve ancora abituarsi alla sua presenza”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il pareggio a reti bianche ottenuto a San Siro contro la Sampdoria: “E’ chiaro che volevamo vincere e il fatto di non esserci riusciti è sicuramente deludente. Abbiamo fatto la partita, abbiamo giocato quasi sempre nella metà campo della Samp, abbiamo giocato un numero impressionante di palloni nella loro area però ci è mancata la qualità. Non ci è mancata la voglia e la generosità ma non ci è capitata la situazione giusta“.

La qualità

“Da tutti i giocatori del Milan deve arrivare più qualità. Dovevamo avere più precisione ma ripeto siamo arrivati dentro la loro area tantissime volte. Dobbiamo esser bravi a prendere i rimpalli giusti”.

Ibrahimovic

“Per quanto mi riguarda l’impatto è stato positivo. Ha dato presenza e sostegno. Secondo me la squadra non è ancora abituata ad avere questa presenza. Nel finale di partita secondo me potevamo cercarlo di più. Ibra-Piatek? Io credo che si possa fare. Basta mantenere gli equilibri di squadra. Vedremo”.

Post Bergamo

“Sono sconfitte che ti rimangono e che ti tolgono anche delle certezze. Io mi aspettavo una gara difficile e generosa ma dove bastava anche qualcosina in più. E’ un peccato perchè volevamo questa vittoria e non esserci riusciti ci fa uscire da questa prestazione con un po’ di rammarico”.

Calciomercato

“Io credo che i centrocampisti del Milan abbiano buone caratteristiche. Stiamo passando un momento particolare di poca fiducia ma le qualità ci sono. Nel primo tempo siamo stati ordinati e poi più passava il tempo e siamo stati meno ordinati. Dobbiamo fare meglio e ci sono tante situazioni per poter incidere”.

Foto: sito Milan