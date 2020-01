Pioli: “Rebic giocatore ritrovato. Piatek? Ha la testa sul Milan, altrimenti…”

Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria contro il Torino in Coppa Italia: “E’ stata una bellissima partita – ha detto il tecnico rossonero a Rai Sport -. Abbiamo giocato bene, ma dovevamo chiudere con un bottino superiore il primo tempo. Abbiamo comunque superato un turno complicato meritatamente. Rebic? Un giocatore ritrovato. Troppi gol subiti in casa? Nelle altre gare abbiamo concesso qualcosa di troppo, stasera abbiamo concesso al Toro il minimo indispensabile. Sul primo gol subito c’è stata una disattenzione. Abbiamo concesso poco, la squadra è stata compatta e ha lavorato bene. Sono molto contento anche per l’intensità che ci ha messo e per la qualità. Stasera abbiamo creato tante occasioni da gol. Piatek? Credo nei giocatori a mia disposizione. Ci sta un momento di calo, ma dobbiamo continuare a lavorare bene. Distratto dal mercato? La testa ce l’ha qua, sul Milan, altrimenti non avrebbe giocato”.

Foto: sito ufficiale Milan