Pioli può meritare un’altra chance. Ma non per una questione di budget

Il Milan si interroga. E questa pandemia rallenta le strategie legate al futuro, non potrebbe essere diversamente. Quello che avevi pensato prima è bloccato, non puoi approfondire e devi anche pensare a soluzioni diverse. Per questo motivo la posizione di Stefano Pioli può diventare sempre meno precaria nelle prossime settimane. Tenendo conto che se Gazidis aveva contattato Rangnick (e su questo non ci sono dubbi) era perché stava pensando a una svolta totale, forse perché deluso da Pioli. Ora si può cambiare idea, meglio può essere lo stesso Rangnick ad avere non poche perplessità sul suo futuro in rossonero per una questione di investimenti che magari non sarebbero quelli invocati. Appunto. E’ importante mettersi d’accordo su questo aspetto: un conto è se confermi l’attuale allenatore per totale convinzione, un altro paio di maniche se lo fa perché il budget non ti consente di andare su un altro profilo. Quindi vada per Pioli ma con investimenti in qualche modo degni appena un po’ della storia del Milan, altrimenti sarebbe un’altra ripartenza sbagliata. Dopo quanto accaduto con Boban e in attesa di un chiarimento definitivo con Maldini.

