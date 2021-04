Pioli: “Punti pesanti. Cosa mi ha detto Ibra? Non ha offeso l’arbitro”

Stefano Pioli ha commentato a Sky il prezioso successo del Milan a Parma. “Vittoria importante contro un avversario difficile ci siamo incasinati la partita. Peccato, ma era importante vincere. Un marcia in più in trasferta? E’ strano, ma i numeri sono lì, non essendoci tifosi in casa e fuori. Conta la media punti, sappiamo di dover sfidare squadre importanti. Ho appena parlato con Ibrahimovic, mi ha detto che ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di rispetto e non l’ha offeso. Zlatan mi ha detto che la sua ultima frase all’arbitro è stata “allora non ti interessa quello che dico io?”, io non ero in campo. Tomori? Il giudizio mio e della mia area tecnica è chiara, ha caratteristiche importanti, la nostra volontà è quella di confermarlo, tecnicamente non si discute. La quota per la Champions? Avevo detto 75, ma i nostri concorrenti possono anche vincere sette-otto partite. Ma noi dobbiamo solo restare concentrati sulla prossima partita, provando a raggiungere gli 80 punti. C’è ancora tanto da fare. Un consiglio a Donnarumma? Gigio è molto più giovane dei miei figli, io sono felicemente nonno, gli consiglierei di restare al Milan perché è un club top e stiamo costruendo con tanti combattenti che devono diventare vincenti. Ma non voglio parlare del futuro, preferisco pensare solo alla prossima gara”.

Foto: Twitter Milan