Pioli premiato dal Milan per le 100 panchine: “Conto di farne altrettante”

Il Milan festeggia Stefano Pioli, sabato contro il Bologna sono arrivate le 100 panchine in rossonero perl tecnico di Parma.

L’artefice della “rinascita” del Milan post-Covid è stato premiato con una medaglia celebrativa dal direttore tecnico Paolo Maldini davanti a tutta la squadra, che ha poi voluto ringraziare: “È merito di tutti voi. Non so se qualcuno la prenderà come una minaccia, ma conto di farne almeno altrettante”.

The award ceremony for your 💯 appearances in the Rossonero dugout: another hundred of these games, Coach! 👏 La premiazione per le tue 💯 panchine rossonere: altre cento di queste partite, Mister! 👏 #SempreMilan pic.twitter.com/fxVSMlvpSj — AC Milan (@acmilan) October 25, 2021

Foto: Twitter Milan