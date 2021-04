Pioli: “Preferisco giocare bene per ottenere la vittoria. Per ora ci manca l’ultimo passaggio”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, alenatore del Milan, ha analizzato la situazione in casa rossonera in vista della partita di domani contro il Parma: “Il torneo è ancora lungo, siamo concentrati sulla partita di domani, poi pensiamo al Genoa, Sassuolo e cosi via. Non vedo paura e timori, sono voglia di giocare. Ogni allenatore e ogni squadra ha una sua identità. Giochiamo e cerchiamo di giocare bene per ottenere la vittoria, che è la cosa principale, poi ognuno ci arriva come meglio crede. Noi abbiamo il nostro modo di giocare, i nostri giocatori si sentono bene nel nostro modo di giocare”.

Sul Parma: “Il campionato italiano è bello e stimolante, siamo preparati a tutto, sia a squadre che palleggiano che a quelle che si difendono. Se ci vengono a prendere alti abbiamo più spazi alle loro spalle, dobbiamo essere preparati a leggere gli spazi ed essere precisi. Problemi in attacco? Dobbiamo fare delle scelte migliori, ci manca l’ultimo passaggio, il dribbling giusto che poi sono le scelte che determinano il risultato finale”.

Foto: Twitter ufficiale Milan