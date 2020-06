Pioli: ‘Possiamo battere chiunque. Calhanoglu può diventare un top player’

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto pochi minuti fa per presentare la gara contro la Spal. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Per far crescere la squadra ci vuole tempo, c’è voluto lavoro e sacrificio per portare avanti le nostre idee. Abbiamo un tour de force importante con 30 punti a disposizione. Dobbiamo stare concentrati. I cambi saranno determinanti in ogni gara, e il fatto di avere 5 sostituzioni ci dà più soluzioni. La classifica non ci soddisfa, possiamo vincere contro chiunque.

“Ibrahimovic psicologicamente sta bene, è un leone. Ieri ha fatto un buon allenamento, se stasera farà un altro buon allenamento e mi darà l’ok allora posso convocarlo per Ferrara. Calhanoglu ha la qualità per diventare determinante nel risultato finale. Ha tutto, si sa muovere, corre ed è generoso. Può diventare un top, non solo un ottimo giocatore. Donnarumma deve tenere viva e attenta la squadra, sta crescendo molto su questo. E’ tra i primi 2-3 portieri al mondo.”

Foto: Sito ufficiale Milan