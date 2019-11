Pioli: “Possiamo andare in Champions. Paquetá? Ho fiducia in lui ed in tutta la rosa”

Vigilia di Milan-Lazio per Stefano Pioli. Il tecnico, ex della sfida, ha parlato a poco più di 24 ore dal match contro i capitolini, soffermandosi sui biancocelesti di Simone Inzaghi: “La Lazio è una squadra molto forte, che negli undici se la può giocare con chiunque. Hanno qualità e fisicità e fanno dell’intensità un’arma importante. Similitudini fra il mio Milan e la Lazio che portai in Champions? Allora non partimmo con l’idea di andarci, credo che però ci siano le qualità per farlo anche con i rossoneri. Io ci credo, bisogna farlo”.

Sulle parole di Paquetá nella giornata di ieri: “Ho fiducia in tutti i miei calciatori e cerco di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi. Cerco di adattarmi alle loro caratteristiche”.

Alle porte per il Milan il trittico Lazio-Juve-Napoli: “Nella testa dei giocatori battere una squadra più forte potrebbe essere un’iniezione di fiducia non indifferente. Ci proveremo, speriamo di riuscirci. Panchina di Suso? Non è una questione o meno di scelte, è che serve entrare in campo con la giusta mentalità”.

Come arrivano i meneghini a questa sfida? “Qualche piccolo acciacco c’è. Ma vediamo nella rifinitura di domani chi potrà giocare dall’inizio e chi potrà subentrare a partita in corso”.

Foto: Milan sito ufficiale