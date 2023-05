Pioli: “Poca esperienza? Ce l’avevamo, ma Ibrahimovic non abbiamo potuto utilizzarlo”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così del differenziale di esperienza tra la propria squadra e l’Inter: “Ce l’avevamo il giocatore esperto, purtroppo Zlatan non siamo riusciti a utilizzarlo. La politica del club sta dando grandi soddisfazioni, quest’anno siamo riusciti a essere competitivi in Champions, meno in campionato: a fine stagione faremo le nostre valutazioni, per capire cosa ha funzionato e cosa no. È una stagione che può aver insegnato tanto al Milan e abbiamo imparato tanto per l’anno prossimo”.

Foto: Instagram Milan