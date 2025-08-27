Pioli: “Piccoli è arrivato al momento giusto. Fagioli? Un costruttore di gioco. E sul ballottaggio in porta…”

27/08/2025 | 14:25:02

In vista della gara di ritorno del play-off di Conference League tra Fiorentina e Polissya, il tecnico dei viola, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le dichiarazioni salienti: “Dzeko sta bene, ha avuto qualche problemino ma ora è pronto per giocare. È più un centravanti di manovra che di profondità, ma ha un’intelligenza tale da fare sia l’uno che l’altro. Le squadre si costruiscono mettendo in campo diverse caratteristiche”. Sui possibili cambi di formazione: “Qualcosa cambierò. Le scelte di Cagliari andavano nella direzione della continuità, ma domani sarà la terza trasferta in una settimana. Sono convinto di avere un’ottima squadra, non solo gli undici titolari ma tutti i 22-23. Cambierò qualcosa ma non cambierà l’atteggiamento e la qualità, saremo equilibrati e preparati per affrontare bene la partita”. Su Piccoli: “Un innesto importante, ci dà più soluzioni offensive sia in fatto di profondità che di gestione della palla. Ha capacità tecnica e fisica, può inserirsi bene e sono felice che sia arrivato anche perché si è presentato bene. Vogliamo giocatori che arrivino convinti di aver fatto la scelta giusta, è arrivato nel momento giusto e con l’atteggiamento giusto. Sono felice del suo acquisto e dell’importante investimento fatto dalla società”. Sul ballottaggio in porta: “Non mi piace non parlare della partita, c’è ancora un passaggio del turno da giocarci. Sceglierò domani se far giocare de Gea o Martinelli. Sul mercato dico solo che mancano pochi giorni, vediamo. Col club sono stato chiaro, se possiamo migliorare e aggiungere giocatori con le giuste caratteristiche bene sennò resteremo così”. Su Fagioli: “Per me è un costruttore di gioco, è dinamico e continuo. Per me è quello che ha caratteristiche migliori per fare questo gioco, poi dipende anche dal modulo. Vediamo il suo completamento e le nostre prestazioni, intanto abbiamo completato il reparto offensivo in cui abbiamo 5 giocatori. Ho la fortuna di avere Gudmundsson e Fazzini che possono fare la seconda punta, il trequarti ma anche la mezzala, sono tante le cose che dobbiamo ricercare all’interno della partita. Fagioli comunque sa giocare la palla e verticalizzare, può giocare anche più alto ma in questo momento lo vedo come costruttore del gioco”.

Foto: Instagram Pioli