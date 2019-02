Pioli: “Pezzella fuori? Assenza importante. Con la Spal sarà dura. Non sono contento del calendario perché…”

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Spal: “Pezzella fuori? Sicuramente perdiamo il leader della squadra con l’assenza di Pezzella. Sostituire uno come lui non è semplice dal punto di vista del giocatore e delle posizioni, non sono preoccupato per questo, abbiamo i sostituti adatti, ma per tutto il contorno e quello che ci dà tutti dovranno dare qualcosa in più. Non sarà una trasferta facile, la Spal contro il Torino ha giocato bene e ha messo in difficoltà un avversario forte. Non sono contento del calendario e non capisco perché non sia stata spostata la gara dell’Atalanta della prossima settimana ma non ne voglio più parlare, ci faremo trovare pronti. Adesso pensiamo solo a vincere a Ferrara. Gli ultimi spostamenti sono stati fatti, non credo che ce ne possano essere altri. Resto dell’idea che se la Lega vuole davvero esaltare la Coppa Italia debba pensare anche al calendario. Il 4 marzo è una storia a parte. La differenza è legata al turno precedente: Atalanta e Fiorentina dovevano giocare lo stesso giorno e visto che l’Inter non poteva anticipare allora dovevano posticipare la sfida degli orobici. Ora Chiesa capitano? Questa situazione lo farà crescere, l’anno scorso non era pronto, adesso sì. Sono convinto che Federico prenderà questa situazione con grande responsabilità. È cresciuto tanto negli atteggiamenti e credo che darà il massimo anche per aiutare la squadra”.