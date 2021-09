Pioli: “Penalizzati dall’arbitraggio. In dieci abbiamo dovuto fare un altro tipo di partita”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il ko di San Siro contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Milannews.it:

Sull’arbitraggio: “Non credo sia stata la sua serata migliore, siamo stati un po’ penalizzati. Dispiace. L’inferiorità numerica ci ha costretto a fare un altro tipo di partita. Peccato, siamo andati vicini a fare un risultato positivo, non esserci riusciti ci dispiace”.

Sugli episodi: “Tante situazioni, non solo l’espulsione e il rigore. A metà e metà andava sempre dall’altra parte. Ma guardiamo alle cose buone che abbiamo fatto in undici contro undici. Con un po’ di attenzione in più potevamo portare a casa la vittoria, soffrendo e stringendo i denti. Ci è mancata ancora qualcosina”.

Foto: sito Milan