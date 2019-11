Pioli: “Paquetá non ci sarà. Mi aspetto una migliore qualità tecnica”

Stefano Pioli ha presentato in conferenza l’impegno del Milan domani a Parma. “Non sarà una partita semplice, il Parma è un’ottima squadra. Dobbiamo mantenere lo spirito delle ultime partite, ma sarà importante aumentare la qualità tecnica. E’ necessario perdere meno palloni e alzare la qualità delle giocate. Voglio salutare e ringraziare pubblicamente Duarte, da quando sono arrivato io ha sempre dimostrato professionalità e attaccamento. Mi auguro che torni presto, abbiamo bisogno delle sue qualità. Stanno tutti bene tranne Duarte e Paquetà, quest’ultimo non ha smaltito un risentimento muscolare. Bonaventura? I giocatori intelligenti possono giocare in qualsiasi posizione. La Champions? Siamo concentrati solo sulla prossima partita, dobbiamo migliorare la classifica. Parma è la mia città, da giocatore ho grandi ricordi, da allenatore un po’ meno. Ma ora sono al 100% milanista. Non voglio parlare di Ibrahimovic, per il mercato di gennaio c’è tempo. Non so se Piatek e Leao leggano i quotidiani, dentro lo spogliatoio non ci sono questi problemi”.

Foto: sito ufficiale Milan