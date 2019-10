Pioli: “Paghiamo le troppe leggerezze. Piatek in panchina? Volevo cambiare il meno possibile”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: “Mi aspettavo di più perché credo che nei due risultati ci abbiamo messo del nostro per non vincere domenica scorsa contro il Lecce e per perdere stasera. Abbiamo commesso degli errori troppo importanti per la squadra che siamo. Nella ripresa la gara è stata equilibrata, non abbiamo rischiato tantissimo ma non puoi prendere un secondo gol così. Stiamo pagando a caro prezzo delle leggerezze che andrebbero eliminati il prima possibile perchè i numeri sono negativi”.

Tanti errori in fase di possesso e le marcature sui calci d’angolo.

“Credo siano stati gli errori più evidenti che abbiamo fatto. Sapevamo che avevamo certe linee di passaggio e altre no e abbiamo sbagliato certi passaggi facili. Sulle palle inattive è chiaro che concedevamo tanti centimetri alla Roma ma non è perché il mio avversario è 5 cm più alto di me che deve prendere la palla facile. Rispetto a domenica abbiamo fatto un passo indietro”.

Il terzetto di centrocampo?

“Credo che dentro al campo era difficile giocare e per forza dovevamo aprire o cercare la profondità. Ora è inutile andare sul singolo o sul reparto. C’è da lavorare sull’attenzione e sulla condizione perché con più attenzione si poteva portare avanti la partita sulla parità”.

Mancata la scossa che si vede con un cambio tecnico?

“Non credo sia mancata la cattiveria agonistica o la decisione. Abbiamo sbagliato alcune scelte e quando giochi contro avversari del tuo valore devi fare una partita a livello tecnico migliore di quella che abbiamo fatto”.

Più coraggio?

“Credo che ci siano le qualità per essere più pericolosi di quanto siamo stati stasera. Ci vuole attenzione e determinazione perché il risultato, in queste gare così equilibrate, è appeso ad un filo. Non credo che non siamo stati coraggiosi o che non abbiamo provato ad essere una squadra offensiva. E’ che nel momento di quando l’inerzia dalla nostra abbiamo subito il gol”.

Piatek in panchina?

“La mia idea è sfruttare al massimo i giocatori però ho avuto solo dieci giorni di lavoro e dopo una buona prestazione collettiva con il Lecce in casa ho preferito cambiare il meno possibile per trovare le giuste distanze poi ci sarà la possibilità per tutti i giocatori che mi dimostreranno la voglia di andare in campo ed essere protagonisti. Vogliamo tornare a vincere ma dirlo qui è facile”.

