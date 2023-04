Pioli: “Osimhen recupera in Champions? Non ci cambia nulla. Domenica scorsa avevamo preparato la partita pensando che giocasse”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è proopiettato anche verso la gara con il Napoli di Champions.

Queste le sue parole a DAZN: “Credo che rispetto a domenica sarà una partita completamente diversa, abbiamo meritato di vincere a Napoli e abbiamo dimostrato che ne avevamo più bisogno di loro. Perché in campionato se non avessimo vinto a Napoli sarebbe diventata una situazione di classifica sicuramente non delle migliori. Loro probabilmente non hanno affrontato la partita con la nostra stessa determinazione, la stessa cattiveria agonistica. Questo chiaramente non succederà mercoledì, un po’ perché li abbiamo battuti una settimana fa e poi perché in Champions League le motivazioni saranno al massimo per entrambe le squadre”.

Osimhen può rientrare, conta per le vostre scelte? “Avevamo preparato la partita pensando che giocasse Osimhen. Ha caratteristiche particolari, teniamo conto delle caratteristiche degli avversari. Il Napoli ha grandi qualità, dovremo essere preparati ad essere precisi in tante situazioni”.

Foto: sito Milan