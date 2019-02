Queste le parole Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio contro l’Atalanta nell’andata della semifinale di Coppa Italia: “E’ stata una partita di continui capovolgimenti, l’Atalanta ha capitalizzato le prime occasioni e si è fatta difficile ma siamo rimasti in gara e continuato a giocare e cercare il gol. Il rimpianto è aver subito il 3-2 visto che prima potevamo segnarlo noi con Vitor Hugo, ma possiamo vincere a Bergamo. Ormai siamo abituati al 3-3… E’ stata una partita bellissima tra due squadre che hanno attaccato con tanti uomini, i giocatori difensivi hanno sofferto ma sono di grande valore. Dissapori con Gasperini? Invito Gasperini a guardare oltre ed guardare bene le immagini se ne vuole riparlare. Federico (Chiesa, ndr) negli stadi viene ammirato da tutti, non insultato. La risposta di Gasperini alla domanda che gli è stata fatta non mi è piaciuta. Non usciamo mai dalla partita, questo è il nostro pregio. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori e comunque il livello delle due squadre è molto simile. Per le caratteristiche che abbiamo, se andiamo in vantaggio per gli altri diventa dura. Abbiamo rincorso tutta la partita, peccato non essere andati in vantaggio nel secondo tempo con il colpo di testa di Vitor Hugo. Domenica sarà un nuovo banco di prova, l’obiettivo della finale sarà uno stimolo quotidiano per il nostro lavoro”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina