Pioli: “Ora siamo una squadra diversa. Ibra? Valore aggiunto. Su Paquetà e il mercato…”

Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Brescia: “Non un bellissimo Milan, ma vincente. Possiamo giocare meglio ma abbiamo avuto un grande atteggiamento, ora sappiamo soffrire. Dobbiamo continuare così, siamo soddisfatti degli ultimi risultati. La mentalità deve restare quella giusta, ma dal punto di vista tattico e tecnico dobbiamo fare di più. Intanto pensiamo alla prossima partita. Milan guarito? Stiamo guarendo. Siamo una squadra completamente diversa rispetto a quando siamo partiti, sia in campo che nell’atteggiamento. Ma anche stasera abbiamo capito quanto sia difficile il campionato di Serie A. Adesso abbiamo la Coppa Italia, quindi grande attenzione al lavoro e più qualità nelle giocate. Ibrahimovic? Un valore aggiunto, sia in campo che fuori. Però è stata brava tutta la squadra per invertire la rotta dopo la caduta violenta di Bergamo. Mercato? Se ci saranno uscite ci saranno entrate. Però i dirigenti stanno lavorando e io aspetto: poi tireremo le somme. Paquetà? Lucas sta attraversando un momento particolare. Avrei preferito portarlo con me, ma ieri era poco sereno e io ho preferito non convocarlo. In questo momento è più importante un buon allenamento di una presenza passiva”, ha chiuso Pioli.

Foto: sito ufficiale Milan