Pioli: “Ogni vittoria è complicata, ma oggi una nostra ingenuità li ha rimessi in gioco”

Dopo la sofferta vittoria per 2-1 contro il Bologna, Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita: “Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica ma abbiamo creato tanto poi abbiamo commesso un’ingenuità che li ha rimessi in gioco ma è bello vincere così”.

Se ci sia stato un calo nei minuti finali: “No nessun calo fisico. Dopo il gol abbiamo tenuto la palla e siamo stati ancora pericolosi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, secondo me un’ottima prestazione”.

Su quali risposte abbia avuto oggi dopo le ultime prestazioni condite da sconfitte: “Una risposta forte dalla squadra. Negli ultimi due giorni avevamo alzato ritmo e qualità e oggi si è visto”.

Infine complimenti a Rafael Leao, sempre più presente nel gioco rossonero: “Oggi ha fatto un’ottima prestazione. Abbiamo avuto 10 occasioni, abbiamo vinto tanti duelli e fatto un’ottima gara. Dobbiamo continuare così”

Foto: sito milan