Pioli: “Non pensiamo al Napoli. De Keteleare punta può essere una soluzione. Il VAR? Quanto accaduto è spiazzante”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Dinamo Zagabria.

Queste le sue parole: “Servirà una partita di alto livello. Per me sempre scende in campo il Milan migliore per vincere. La squadra sta bene, conosco il minutaggio dei miei giocatori. Recuperiamo Krunic, mancano i nuovi acquisti. Domani giocheremo con assoluta determinazione”.

Domani serve l’affermazione stilistica anche in Europa?

“La nostra ambizione è fare il massimo. Sarà una partita importante, ma non decisiva: l’abbiamo preparata come tale”.

Giroud è chiamato agli straordinari e Origi gioca molto poco. Siete preoccupati?

“Preoccupati no, dispiaciuti sì. Origi l’abbiamo fortemente voluto, siamo assolutamente convinti delle sue qualità. Mi auguro che dopo la sosta possa tornare disponibile”.

Cosa ne pensa del VAR?

“Difficile dare una risposta. Quello che è successo è un po’ spiazzante… Poi è facile puntare il dito, ma bisogna trovare delle soluzioni migliori in cui ci sia più equilibrio per una migliore decisione finale”.

Leao deve dimostrarsi anche in Europa?

“Si può sempre fare meglio, pretendiamo sempre di più e i ragazzi sono molto volenterosi e ambiziosi. Leao sta giocando ad un livello veramente importante e deve continuare così. È un punto di riferimento, quando ha la palla può sempre determinare”.

Come far riposare Giroud?

“Olivier è contento di giocare sempre, meno quando lo tolga. De Ketelaere lo ha fatto e lo può fare con caratteristiche diverse; in estate ho visto diversi video suoi ed è una possibilità: se ci fosse bisogno è sicuramente una buona soluzione”.

Pensi che a gennaio si dovrà intervenire per la punta?

“Da qui a gennaio sai quanta acqua deve passare sotto i ponti… Avere due assenti dispiace, ma ci sono giocatori che possano giocare lì”.

Memore di ciò che accadde lo scorso anno con l’Atletico, credi che domani sarà decisiva?

“È molto importante, non può essere decisiva. L’anno scorso abbiamo avuto la possibilità di passare il turno all’ultima giornata. Domani sera potremmo essere al primo posto nel girone: è un’occasione. Sarà difficile, perché la Dinamo ha vinto meritatamente la prima”.

Di cosa bisogna temere della Dinamo Zagabria?

“In campionato fa tre gol a partita, è una squadra tecnica, veloce. Ha attaccanti con ottime qualità che si compensano bene. Sarà difficile da superare”.

Foto: sito Milan