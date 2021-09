Pioli: “Non partiamo favoriti contro la Juve. Scudetto? Siamo una squadra forte”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani sera contro la Juventus. Di seguito parte delle sue dichiarazioni.

Sulla gara contro il Liverpool

“A Liverpool ci siamo scottati a inizio partita, anche i nostri tifosi allo stadio, abbiamo fatto fatica. Ma abbiamo saputo reagire in un ambiente complicato ed è un segnale di maturità e di forza, ma c’è ancora differenza. Ci servirà per crescere”.

Sulla Juventus

“Mi aspettavo una partenza lenta della Juve? Mi fa piacere ritrovare Max, grande allenatore. È difficile aspettarsi la Juve con un solo punto ma hanno avuto tanti nazionali e con qualche difficoltà. In ogni caso non siamo favoriti con la Juve, loro hanno grandi campioni”.

Su Diaz e Tomori

“Hanno grandissima qualità e disponibilità, sono alla ricerca del dettaglio in più per continuare a crescere. Hanno sfruttato bene l’esperienza in un campionato nuovo, non è facile adattarsi così velocemente. Sono ragazzi di qualità e molto seri”.

Sulla corsa scudetto

“Favoriti? Ci sentiamo di essere una squadra forte, cerchiamo di vincere ogni singola partita. Il nostro livello si è alzato. La competitività del campionato italiano è alto e le prime sette sono vicine come valori”.

