Pioli: “Non mi aspettavo un inizio così difficile. Nel primo tempo buona Fiorentina, ma è poco”

21/09/2025 | 21:04:02

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro il Como.

Queste le sue parole: “Non me lo aspettavo, due punti in quattro partite sono pochi. Oggi per un tempo ho visto la squadra che vorrei sempre vedere ma è troppo poco. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone e questa è una mia responsabilità. Devo trovare le soluzioni per rendere la manovra più fluida”.

Le palle lunghe sono un retaggio dell’anno scorso?

“Se la Fiorentina aveva questi problemi l’anno scorso io devo trovare delle soluzioni perché questo step è indispensabile per alzare il livello. Dobbiamo tenere la palla, avere coraggio. Pensavo ci volesse meno, ci vorrà tempo, ma è una cosa che dobbiamo fare. Capisco bene la delusione dei tifosi, mi dispiace che queste prestazioni abbiano creato un ambiente negativo. Qualcosina abbiamo migliorato, ma non è sufficiente quindi bisogna lavorare meglio”.

Come ha visto le due punte?

“Ci lavoriamo molto durante la settimana per lavorare sull’ampiezza. L’intesa dev’essere migliorata e si migliorerà con il tempo e con la conoscenza reciproca. Gud non l’ho messo perché in settimana non l’ho visto al meglio”.

Perché non ha cambiato assetto tattico?

“Avevo perso un po’ di energia e ho fatto i cambi per dare un po’ di energia in più. Non penso che il problema sia stato tattico”.

Foto: sito Fiorentina