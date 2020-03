Pioli: “Non esistono alibi. San Siro vuoto surreale”

“Giocare senza pubblico non è calcio, ma valeva per noi quanto per i nostri avversari”, è il commento ai microfoni di Dazn di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la sconfitta interna con il Genoa. “Abbiamo perso per nostri demeriti”, ha detto il tecnico rossonero. “Le responsabilità sono nostre, – ha proseguito – alibi e giustificazioni non esistono. Ma era la terza partita che avremmo dovuto disputare, rimasta in bilico fino all’ultimo: è inevitabile che nella testa dei giocatori qualcosa accade. Oggi avevamo la possibilità di sistemare la classifica, ma non ci siamo riusciti. Giocare in un San Siro vuoto è surreale, ma non ha inciso sul risultato”.

Imprecisione sotto porta: “Nostri demeriti, abbiamo calciato 22 volte ma solo 3 volte inquadrando la porta. Ci siamo poi ritrovati sotto di due gol e questo è il calcio”.

Sull’emergenza Coronavirus: “Il Paese sta vivendo qualcosa di anormale, ma credo ci siano persone più competenti di me per prendere determinate decisioni”.

Foto: website AC Milan