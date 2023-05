Pioli non ci sta: “Parlare di mancanza di voglia non mi sembra corretto. I ragazzi hanno dato tutto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così difeso i suoi ragazzi dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell’Inter: “Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, visto che hanno dato il massimo all’andata e al ritorno. L’Inter ha meritato di vincere e gli facciamo i complimenti, ma parlare di voglia non mi sembra corretto”.

Foto: sito Milan