Pioli: “Non abbiamo fatto nulla. Scudetto? La Juve resta la favorita”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch’io Sport: “Siamo soddisfatti dell’inizio del nostro campionato ma dovremo incontrare tante difficoltà e partite difficili. Pensiamo solo alla prossima gara, con ambizione e concentrazione. Siamo concentrati sull’Europa League. Abbiamo un gruppo che ha sempre messo al primo posto il lavoro, avevamo bisogno di conoscerci e abbiamo approfittato della sosta che purtroppo abbiamo avuto a marzo. Abbiamo sempre lavorato al meglio, vogliamo fare bene”.

Sul Milan: “Credo che questo Milan compatto sia nato dal gennaio 2020, con un mercato importante e la costruzione di una squadra più vicina alle nostre idee. L’arrivo di Zlatan, di Kjaer e degli altri hanno accresciuto la nostra autostima. Siamo un gruppo unito, sappiamo che arriveranno momenti difficili, ma vogliamo pensare solo alla prossima partita, senza esaltarci o fare voli pindarici. Stiamo andando tutti nella stessa direzione, gli investimenti sono stati fatti per il presente ma anche per il futuro”.

Su Ibrahimovic: “Ci ha dato tanto, senza se e senza ma. E’ un giocatore che stimo molto, si è calato nella realtà senza lamentarsi mai e ha dimostrato di essere ancora decisivo. Potrà sicuramente continuare su questi ritmi, certo, con l’Europa League ora va centellinato un pò, ma sarà ancora decisivo”.

Tonli: “La sua è stata un’estate difficile, ha grandi qualità, gioca e pensa velocemente. Per me è un titolare, fortunatamente ho la fortuna di averne tanti e di dover giocare molte partite. Vedremo strada facendo”.

Su Donnarumma: “Credo che Maldini, Gazidis e Massara stiano lavorando per sistemare la situazione. Lui, Calhanoglu e Zlatan sono importantissimi, la società lo sa e ha in agenda incontri per provare a trovare un accordo”.

Su Pirlo e la Juve: “Pirlo è molto intelligente, troverà la soluzioni. Siamo solo all’inizio e quando si comincia un ciclo nuovo serve sempre un po’ di tempo. Per me la Juventus resta la favorita”.