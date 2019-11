Pioli: “No alla difesa a 3. Ibra? È un grande campione”

Domani, alle 18, il Milan ospiterà il Napoli di Carlo Ancelotti. Nella conferenza stampa di vigilia il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha fatto il punto della situazione. Sulla sosta per le nazionali: “Le soste non piacciono, perché preferisco allenare tutta la rosa. Però il fatto che i nostri giocatori siano tornati dalle nazionali con gol e assist, vuol dire abbiamo una rosa importante e questo mi fa piacere. Stiamo bene tutti, tranne Rodriguez”. Sulla difesa a 3: “Ho scelto di non farlo perché con la difesa a 4 il Milan sta meglio in campo, non perché c’è stata una fuga di notizie“. Sul Napoli: “Troveremo una squadra motivata, allenato da un tecnico esperto, ma noi non saremo da meno”. E’ la partita verità? Sarebbe facile dire così, ma ogni gara deve essere quella della svolta. Ogni gara deve essere interpretata al massimo, abbiamo uno stadio pieno, una classifica da migliorare, una big da affrontare. Quindi le motivazioni non mancano”. Mentre su Ibrahimovic si è espresso cosi: “Su Ibra ho già detto, è un grande campione per l’importanza tecnica e la professionalità che ha sempre dimostrato. Con la società c’è un confronto continuo ma io penso solo al campo per migliorare la classifica. Più avanti per il mercato di gennaio”.

Foto: Sito ufficiale Milan