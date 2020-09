Pioli: “Monza test difficile. Mercato? Perfetta sintonia con la società”

Intervistato da Mediaset nel dopo gara con il Monza, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato così la vittoria: “Un test importante e difficile, il Monza ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà. Ma era il test che volevamo perché dobbiamo fare le cose in fretta, abbiamo il preliminare e dobbiamo fare questo tipo di partite. Abbiamo messo minuti nelle gambe e non abbiamo avuto infortuni. Buone indicazioni, i giovani si sono fatti trovare pronti. Ovviamente ci sono cose da migliorare”. Sul mercato: “Lavoro in perfetta sintonia con la società. La proprietà si è detta pronta a migliorare la squadra, se ci sarà l’occasione non ci faremo trovare impreparati”. Una battuta, infine, sul nero arrivo Diaz: “Si vede che è un giocatore di buone qualità tecniche, lavora bene la palla con entrambi i piedi. Bisogna dargli i tempi necessari per capire il nostro calcio, che è diverso da quello spagnolo. Ha qualità importanti ma dobbiamo lavorare”.

Foto: Twitter Milan