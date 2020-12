Pioli: “Milan, questa non è una favola. Ho due angeli, Astori e mio papà”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato così a Sky Sport, in un’anticipazione dell’intervista integrale che andrà in onda domani: “Per fortuna quella che sto vivendo non è una favola ma la realtà. Mi piace molto la musica ed è uscita una canzone dei Negramaro, dal titolo ‘Contatto’, che dice: ‘La vita che volevo è tutta qui. Gli amici che sognavo, proprio così’. Ecco questa frase racchiude il momento qui in rossonero. Se il Milan fosse una donna sarebbe mia moglie, sono sposato con lei da 32 anni, è la donna della mia vita e anche il Milan è così”.

Ha pensato ad Astori quando è venuto al Milan? Ne aveva mai parlato con lui?

“L’esperienza che ho vissuto a Firenze, con la perdita di mio padre lo scorso anno, sono stati due momenti molto duri. Penso di avere due angeli in più e nei miei risultati ci sono anche loro”.

