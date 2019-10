La notte della svolta: Pioli, adesso al Milan servono solo i 3 punti

10 punti una, 7 l’altra. Un ruolino di marcia davvero molto scarno quello di SPAL ma soprattutto Milan. Un cammino che ha già portato i rossoneri al cambio tecnico, avvicendamento da cui però finora non si ha tratto grande beneficio.

A San Siro, dunque, rossoneri ed estensi si giocano quella che assomiglia molto alla classica ultima spiaggia: Pioli non può permettersi di “bucare” la propria terza panchina ufficiale, Semplici vuol provare ad abbandonare la zona rossa della classifica. Fra le due, di certo, quella che ha più bisogno di punti è il Milan, per non sprofondare a -8 dal treno europeo formato da Napoli, Cagliari e Lazio, che, per i rossoneri, è e continua ad essere un obiettivo.

Occhio a chi vince, dunque, ma anche occhio a chi perde. Perché farlo potrebbe significare complicare ulteriormente un già tostissimo inizio di campionato.

foto: Milan Tv