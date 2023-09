Pioli: “Mi tengo i primi 70 minuti. Inter più furba di noi in certe situazioni”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo il deby perso contro l’Inter.

Queste le suer parole: “Aver preso i gol nei momenti in cui sembrava che potessimo rimettere a posto le cose. Abbiamo avuto una discreta qualità, ma sulle ripartenze siamo stati disattenti. Abbiamo accorciato meritatamente, ma il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Dispiace perdere così, si può fare meglio e l’Inter è stata più furba in certe situazioni”.

Questo è il gap con l’Inter? “Nella partita di oggi è stato così. Lavoreremo per capire meglio le situazioni, ma dobbiamo continuare perché in un inizio in cui abbiamo cambiato tanto è normale avere difficoltà. Mi tengo i primi 70 minuti, ma dobbiamo essere squadra fino alla fine”.

Come ha visto i due contatti nell’azione del primo gol? “Nessun commento, l’arbitro ha deciso così. Nei primi 4 minuti abbiamo tenuto palla solo noi, poi l’episodio del gol è uno di quelli in cui loro sono stati più furbi di noi”.

Cosa volevi che in realtà non è stato fatto? “Loro sono una squadra quadrata e difficile da colpire. Noi dovevamo stare più larghi e non cercare sempre la palla addosso. Non siamo stati efficaci come loro negli ultimi metri. Possiamo fare meglio tante cose, ci vuole più velocità”.

L’Inter ha più cambi di qualità? “Ho fatto i cambi e abbiamo preso il rigore, non è facile per chi entra. L’Inter è forte, ma lo siamo anche noi. Usciamo battuti nettamente, ma sono convinto che ci potremo giocare il vertice. Ci sono tanti giocatori nuovi, a loro va concesso tempo e cercheremo di fare più in fretta possibile e partire bene con la Champions”.

Sulla Champions: “Nessuno strascico, alleno una squadra matura che analizzerà le cose che abbiamo sbagliato per fare meglio martedì. Nessun contraccolpo, avremo le difficoltà che ci porterà il Newcastle perché è una squadra forte e perché è la Champions. Dovremo crescere con questa sconfitta pesante”.

Foto: twitter Milan