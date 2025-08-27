Pioli: “Mercato aperto durante i campionati? È sbagliato. Ecco cosa penso delle spiegazioni VAR”

27/08/2025 | 14:40:05

In vista della gara di ritorno del play-off di Conference League tra Fiorentina e Polissya, il tecnico dei viola, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le dichiarazioni salienti: “Fortini? Si è presentato con un infortunio da smaltire, ora è in condizioni di poter giocare. È interessante, ha qualità e buona velocità, può giocare sia a destra che a sinistra. Può restare con noi per continuare a crescere”. Sul mercato in corso durante l’inizio dei campionati: “Non è solo difficile lavorare così, è anche sbagliato. Non si capisce perché il mercato debba continuare con le partite iniziate, anche perché le stagioni terminano a fine maggio. Gli allenatori questo non lo possono capire. Io devo sottolineare però che nel mio gruppo, al di là della situazione di Comuzzo che può portare via qualcosa perché inevitabilmente una situazione così fa chiacchierare, vedo sempre grande attenzione. Vogliamo avere ambizione in Conference, ma se non passiamo domani buttiamo tutto all’aria. Il mercato ora non ci interessa, gli atteggiamenti sono tutti giusti ma serve cambiare qualcosa, perché quello che dice Italiano è quello che pensano tutti gli allenatori”. Su Sabiri: “All’inizio non era dentro il nostro percorso, poi per necessità lo abbiamo tirato dentro e si è comportato benissimo. Ha buone qualità, sta facendo bene, domani sarà con noi ma non so dire cosa succederà negli ultimi giorni di mercato”. Sulle spiegazioni del VAR: “Il fatto che l’arbitro possa spiegare la decisione è una bella cosa. Mi piace molto”. Sul VAR a chiamata: “Io sono per avere il tempo effettivo migliore possibile, con eventuali chiamate penso si perderebbe troppo tempo. Quindi non mi piace, io sono a favore del tempo effettivo anche se non ci si arriverà mai. Per questo andrei avanti così, accettando le decisioni dell’arbitro. Detto questo la VAR deve intervenire solo su chiari ed evidenti errori, questo non viene sempre fatto ed è sbagliato”. Su Pongracic:“Ha potenzialità veramente importanti. È un difensore completo con letture, fisicità e sa giocare. Sta crescendo e può crescere ancora, molto dipenderà dal suo atteggiamento. Un difensore deve avere affidabilità e questa caratteristica va allenata con continuità. Stiamo lavorando su questo e sto avendo belle risposte”. Su Mandragora: “È dentro il progetto al 100%. Ha avuto un problema al ginocchio e non si è allenato con continuità, è forte ed intelligente ed è dentro al progetto assolutamente”.

Foto: Instagram Fiorentina