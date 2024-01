Durante la conferenza stampa, è stato chiesto a Stefano Pioli un parere sulla situazione di Rade Krunic, dopo le voci di mercato che lo vedono lontano da Milano: “Ho fatto delle scelte perché il suo rendimento non era quello di prima. Non è vero che non voleva più giocare, sono io che ho fato delle scelte e ed è meglio per tutti che cerchi una squadra”.

Foto: Twitter Milan