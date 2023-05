Pioli: “Martedì occasione della vita, convinto di poter battere l’Inter. Tifosi? Ci hanno solo stimolato “

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 2-0 contro lo Spezia, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato della sfida contro l’Inter di martedì sera valida per la gara di ritorno delle semifinali di Champions League: “Sarà una partita che si preparerà da sola. Sono assolutamente convinto che potremo battere l’Inter e creare difficoltà in questo passaggio del turno. Le partite perfette non esistono, ma dobbiamo fare una prestazione vicino alla partita perfetta. Perché possiamo farcela martedì? Perché sappiamo vivere e giocare partite di grandi livello. Non mi aspettavo oggi una partita di questo livello”.

Poi ha proseguito parlando del colloquio a fine gara con i tifosi: “È una cosa positiva, il negativo è il risultato. Siamo andati a salutarli come sempre, sia nel positivo che nel negativo, e ci hanno stimolato per martedì. Perchè sono andato anche io dai tifosi? Mi sembra normale prendere gli applausi e altro dai tifosi. I tifosi ci hanno solo stimolato, non ho parlato ma ho ascoltato”.

Foto: sito ufficiale Milan