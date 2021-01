Pioli: “Mandzukic è un vincente, si è inserito bene, fisicamente ok”

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, che potrebbe garantire il titolo di campione d’inverno alla sua squadra, Stefano Pioli ha presentato la sfida per il suo Milan.

Su Mario Mandzukic: “Mario si è inserito subito bene. Ha lavorato già in Italia e ha una mentalità moderna, europea: zero problemi nell’inserimento in gruppo e anzi molta positività. Fisicamente l’ho trovato molto bene, poi non gioca da tempo ma si è presentato tirato, voglioso e determinato. Ci sono due strade da affrontare: o lo tengo fuori 3-4 settimane per trovare la condizione, o accelero e lo metto dentro per trovare ritmo. E scelgo questo, sta bene ed è pronto per essere convocato domani”.

Sulla coppia Ibra-Mandzukic: “Credo che sia e che sarà una possibilità. Poi Mario è appena arrivato e ha bisogno di trovare ritmo, ma è una possibilità. Credo che sia anche arrivato, nella mia visione e dell’area tecnica, anche per giocare insieme a Zlatan. Poi saranno le situazioni a determinare queste scelte, sono aperto a qualsiasi soluzione per dare alternative valide e cambiare i punti di riferimento per gli avversari”.

Sui recuperi dei giocatori dalle positività al Covid: “Ho visto tanta felicità in Rebic e Krunic, sono abituati a correre col pallone e non vedono l’ora di tornare. Poi è chiaro che due settimane son due settimane, ma torneranno presto. Sono molto soddisfatto, per Theo invece. Ha perso solo una settimana di allenamento e forse aveva bisogno di riposo, Dalot può sostituirlo egregiamente ma Theo ci dà qualità importanti in entrambe le fasi”.

foto: sito Milan