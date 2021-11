Pioli: “Maignan ha recuperato e gioca titolare. Il nostro è un percorso in continua crescita”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo: “Messias ha dimostrato nello spezzone a Madrid e in tutti gli allenamenti di essere un giocatore di qualità. È una bella storia, ma non una favola: è qui per dimostrare che può stare con noi. All’inizio ha faticato un po’ per gli infortuni, ma ora sta bene. Oggi ho fatto rivedere il goal alla squadra: bisogna fare bene le cose semplici come ha fatto lui. Maignan sta bene, ha cominciato a lavorare con la squadra da una settimana. È pronto, ha accelerato tantissimo perché ha una grandissima mentalità: sta bene e giocherà lui domani. Tatarusanu ha fatto bene il suo dovere, non avevo dubbi, ma domani torna Mike. Tomori sta molto meglio, ma non sarà convocato per domani; tornerà mercoledì prossimo”. Sul rinnovo: “Abbiamo gli stesse obiettivi ambizioni e motivazioni. Vogliamo portare il Milan nelle posizioni che merita sia in Italia che in Europa. È un percorso in continua crescita, vogliamo migliorare la squadra con giocatori adatti al nostro tipo di gioco e di prospettiva”.

FOTO: Sito Milan