Pioli: “Mai arrendersi e migliorarsi sempre. Rebic è pronto per giocare”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Bologna, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico rossonero: “Avranno il massimo delle motivazioni ma anche noi le abbiamo. Si parte dalla qualità del giocatore, Calhanoglu sa stare bene in campo sa leggere gli spazi liberi e la sua collaborazione con Ibra è importante e può essere un punto di riferimento per la squadra. Nel pre gara sono sempre combattuto, ho la serenità di aver preparato a meglio la squadra, però la preoccupazione c’è sempre perchè le gare sono imprevedibili. Quando si hanno delle pressioni all’inizio è un bene perché vuol dire che si sta lavorando bene, adesso bisogna migliorare la posizione della passata stagione. Rebic è un giocatore importantissimo per questa squadra, ha qualità ed è pronto per giocare domani sera. Scudetto? Non lo so, pensiamo a crescere e migliorare. Su Paquetà vediamo cosa dirà il mercato alla fine. Questo Milan deve essere ambizioso senza mai arrendersi. Li vedo già ben inseriti, sanno già cosa fare nel nostro sistema di gioco, mi auguro di dare il prima possibile più minuti.”

Foto: twitter Milan