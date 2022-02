Pioli: “L’uscita dalla Champions grande delusione. Ora dobbiamo sfruttare questa situazione”

Ai microfoni di SkySport, Stefano Pioli ha commentato così il momento del Milan senza la Champions: “L’uscita dalla Champions è stata una delusione. La partita di Madrid ci ha dato il modo di giocarcela col Liverpool e non ci siamo riusciti. Siamo in semifinale di Coppa Italia, ci sarà spazio per tutti. L’anno scorso l’Inter ha vinto perché ha giocato meglio e ha avuto più continuità, non so se la Champions li abbia favoriti. Abbiamo un metodo in cui crediamo molto, speriamo di fare bene. Leao è eccezionale, non deve accontentarsi. Se vorrà giocare 90 minuti deve correre tutta la partita. Non so se siamo i più forti del campionato, ma in quanto a spirito non siamo secondi a nessuno. Dopo un mese di vacanza ho detto che c’erano due giocatori diversi: Leao e Tonali. Quando hai talento, senza sacrificio il successo non arriva e dobbiamo saperlo”.

FOTO: Twitter Milan