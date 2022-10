Pioli, l’ora del rinnovo: è in sede per la firma fino al 2025

Stefano Pioli si trova a casa Milan per rinnovare il suo contratto in scadenza. Tutto secondo copione, in base agli accordi che erano già stati raggiunti e che bisogna soltanto formalizzare. L’allenatore della rosa campione d’Italia firmerà fino al 2025. Attualmente il contratto del tecnico rossonero aveva scadenza fissata a giugno 2023 con un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione.

Foto: Twitter Milan