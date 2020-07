Pioli: “L’obiettivo è raggiungere Napoli e Roma. Rangnick? Non mi sento una vittima sacrificale”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 in rimonta in casa della Spal. Queste le sue parole: “Passo indietro? Soprattutto nel risultato. Era una partita che volevamo vincere e l’avevamo iniziata bene. In undici contro undici abbiamo creato tantissimo però alla prima palla inattiva abbiamo subito gol. Abbiamo concesso alla SPAL tre tiri in porta e abbiamo subito due gol. Lazio, Juve e Napoli le prossime gare? Ci aspettano tre partite difficile ma molto stimolanti. Dobbiamo recuperare energie e farci trovare pronti. Abbiamo le possibilità per tenere testa a questi avversari. Spero che a fine anno la nostra posizione sia migliore del settimo posto. La realtà dice anche che non siamo lontani dai nostri avversari molto forti che ci stanno davanti. Noi abbiamo l’obiettivo di migliorare la nostra classifica, abbiamo fatto cose molto buone ma qualche limite ci ha impedito di vincere qualche partita. Credo che il nostro obiettivo non sia il settimo posto ora ma raggiungere il Napoli e la Roma. Adesso pensiamo alle prossime partite e speriamo di provare a raggiungere le altre squadre e valere più del settimo posto. Le voci su Rangnick? Sto lavorando con passione e professionalità, amo questi giocatori, mi stanno dando tanto, non ho il pensiero e l’ombra di un altro allenatore, sarà quello che sarà. Ci sono ancora tante partite, a Milanello sto benissimo, stiamo lavorando bene. Le scelte si faranno alla fine, non sono ansioso e non mi sento una vittima sacrificale, sono orgolioso di allenare questi giocatori”, ha chiuso Pioli

Foto: sito ufficiale Milan