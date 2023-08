Pioli: “L’idea è quella di avere 20-22 titolari. Stiamo formando un buon gruppo, ora palla al campo”

Stefano Pioli ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna: “C’è sempre l’emozione della prima gara di campionato. Siamo curiosi di vedere cosa riusciremo a fare”.

Poi ha proseguito parlando del modulo con il quale scenderanno in campo i rossoneri al Dall’Ara: “Ho scelto gli uomini più pronti, con quelli con i quali lavoriamo dal 19 luglio. Ma credo che non ci vorrà molto nemmeno per gli altri che sono arrivati dopo”.

Infine: “L’idea è quella di avere un organico di 20-22 titolari. Vogliamo essere titolari ovunque e servono giocatori all’altezza. Iniziamo il campionato, poi valuteremo. Sono convinto che stiamo formando un buon gruppo, ora palla al campo”.

Foto: sito ufficiale Milan