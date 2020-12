Pioli: “Leao è disponibile, domani giocherà uno spezzone. Ibra? Sta meglio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-Milan, ultima gara della fase a gironi dell’Europa League. Queste le sue parole: “Ho giocatori, disponibili e forti, cercheremo di vincere la partita e di dare il massimo contro lo Sparta Praga. Ringrazio la società, mi ha messo a disposizione un gruppo di qualità. Siamo tanti e le gare sono tante. Domani ci sarà spazio per chi è sceso poco in campo. Il coro in pullman dedicato a me? Ci prepariamo tanto per fare bene, è giusto gioire a ogni singola gara. Siamo abituati a questi atteggiamenti sul pullman dopo una vittoria, ma il giorno dopo pensiamo subito alla prossima partita. C’è euforia e soddisfazione” Ibra? Sta meglio, vediamo passo dopo passo. Leao? Sta meglio ed è disponibile, convocato per la gara di domani. L’obiettivo è fargli fare un pezzo di partita. Bennacer? Ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Non verrà convocato per domani, ma penso che venerdì sarà in gruppo e penso possa essere a disposizione per domenica contro il Parma”

Foto: sito ufficiale Milan