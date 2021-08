Pioli: “Le valutazioni sul mercato si faranno alla fine. Sono sicuro che avremo tanti titolari”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri su questi ultimi giorni di mercato: “Penso solo alla partita. Per quanto riguarda mercato e rinnovo le considerazioni si faranno alla fine. Siamo un gruppo unito. Quest’anno vogliamo essere competitivi sempre. A fine mercato avremo tanti titolari, ma dobbiamo lavorare. In estate abbiamo lavorato bene, con partite impegnative e competitive. Abbiamo cercato di essere dominanti. Ora dobbiamo essere più pericolosi: non sempre riusciamo a trovare gol. Nell’ultimo quarto di campo possiamo ancora migliorare e segnare ancora di più”.

Poi su Pellgri: “Sta bene ma non sarà convocato. Gli servirà la sosta e spero che tra due settimane potrà essere all’interno del gruppo. Tifosi? Anche se erano lontani li abbiamo sentiti. Stamattina è stato bellissimo salutare la Curva”.

Foto: Twitter Milan