Pioli: “Le sconfitte devono dare energia positiva. Atalanta? Squadra spettacolare, è uno scontro diretto”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Milan, Stefano Pioli si è soffermato sul momento dei rossoneri e sulla squadra avversaria. Di seguito le sue parole.

Sulle sconfitte in Champions League

“Le sconfitte ti devono dare energia positiva, non abbiamo mai accantonato una partita. Le analizziamo sempre. Abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva ad altissimi livelli, dimostrando una crescita anche a livello di singoli. Dovremo trasformare questa sconfitta in energia positiva”.

Su Bennacer

“Può giocare da trequartista? Ismael può giocare in quella posizione, può giocarci anche Franck. Domani avrò a disposizione per la prima volta anche Messias che può giocare sia lì che a destra. Un giocatore che ci può dare molte soddisfazioni perchè ha grande qualità. Bisogna trovare le soluzioni migliori per ogni singola partita”.

Sulla gara con l’Atalanta e sulla squadra di Gasperini

“Domani è uno scontro diretto. L’anno scorso all’ultima giornata era seconda in classifica, avremo grande rispetto ma anche convinzione delle nostre qualità. Atalanta? In questi anni nelle prime partite non ha avuto il solito ritmo, ma poi inizia a macinare gioco. Ho visto con grande attenzione la partita contro l’Inter, è stata spettacolare. È una squadra forte in tutte le caratteristiche, tatticamente, tecnicamente, fisicamente, mi aspetto un’Atalanta determinata, completa. Ha giocatori che possono trovare la giocata decisiva in ogni momento, anche noi abbiamo queste caratteristiche. Domani sarà una partita da Champions, mi aspetto una partita in cui giocare pallone su pallone con tanta qualità”.

