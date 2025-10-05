Pioli: “Le prestazioni ci sono, i risultati no. Non avremmo meritato di perdere. Il mio futuro? Non è un problema”

05/10/2025 | 18:01:52

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, con generosità e qualità, con compattezza. I dettagli hanno fatto la differenza, nonostante le tante occasioni create. Mi spiace per tutti, per noi, per i calciatori, per l’ambiente. La squadra ha dimostrato, però, oggi di avere valori importanti: siamo lontani dalla Roma in classifica, ma non nelle qualità. Tocca a noi sistemare i dettagli per invertire la rotta. La prestazione c’è, il risultato no, non avremmo meritato di perdere”.

Gudmundsson un po’ fuori dal gioco? “È un calciatore che ha qualità, che deve avere l’uno contro uno. Ha preso le posizioni che doveva prendere oggi, anche se non è stato così incisivo. Poi l’ho tolto per avere più forza e penetrazione. Ma dobbiamo crescere un po’ tutti per arrivare ai risultati”.

Più due punte o due trequartisti nel futuro della Fiorentina? “Dipenderà molto dalle condizioni dei nostri calciatori offensivi, dallo schieramento degli avversari. Abbiamo calciatori forti in avanti, dobbiamo metterli nelle condizioni di essere pericolosi. E oggi lo abbiamo visto. Purtroppo, però, viviamo di risultati e classifica, ora dobbiamo solo lavorare e migliorare”.

Dopo la sosta un calendario complicato. Sente la fiducia del club? “Non è il mio futuro il problema. Dobbiamo solo trovare i risultati. Siamo tutti uniti per lavorare nel migliore dei modi. Ci aspetta un calendario difficile, ma abbiamo la forza e le qualità per superare queste prove”.

