Pioli: “La società è riuscita consolidare le basi. Lamptey? Ha buonissime qualità. Fagioli pronto per il salto”

12/09/2025 | 13:27:17

In vista della 3ª giornata di Serie A, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i Viola e Napoli. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Abbiamo fatto un buon mercato, la società è stata brava a consolidare le basi. Ora dovremo cercare sempre di migliorarci. Uno-due giocatori in meno non mi sarebbero dispiaciuti, ma questo lo dico per i ragazzi, a me non cambia niente. Ad oggi sono tutti dentro e motivati. Lamptey è appena arrivato ma ha buonissime qualità”. Della questione Lamptey ve ne abbiamo raccontato in esclusiva il 22 agosto. Su Fagioli: “Mi aspetto tanto, perché credo che abbia grandi qualità ed è completo. A Torino ha fato fatica a trovare la posizione, ma domani sarà un’altra partita e avrà compiti diversi. Secondo me abbiamo tanti giocatori che sono arrivati nel momento giusto per fare il salto. Vedremo se riusciranno a farlo, Nicolò ha tutte le qualità per farlo”.

Foto: X Fiorentina