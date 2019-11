Pioli, la ripresa per la svolta: adesso servono i risultati

Non potranno bastare buoni segnali e complimenti. Alla ripresa del campionato, il Milan di Stefano Pioli sarà chiamato a dare risposte concrete sul campo. Una necessità impellente di muovere una classifica decisamente poco degna della storia del club rossonero non consentirà, infatti, grossi calcoli.

A San Siro, sabato prossimo, arriverà il Napoli dell’ex Ancelotti, altrettanto in crisi d’identità. Un’occasione fondamentale, anche per infondere fiducia nel gruppo meneghino, che poi avrà un calendario sulla carta più abbordabile per cercare di risalire la china e riportarsi nelle zone europee della graduatoria.

Foto: Milan TV